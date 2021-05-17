Середня пенсія у жінок в Україні на 30% менше, ніж у чоловіків

Деталі

На сьогодні середня пенсія жінок в Україні становить 3031,32 грн, що на 30% менше, ніж середня пенсія у чоловіків, яка становить 4242,53 грн.

“Середній” показник не означає “основний”, пояснюють спеціалісти платформи.

“Насправді пенсію в розмірі 3001 — 4000 отримують лише близько 19,2% осіб. У більшості ж українських пенсіонерів ситуація гірша: 38,8% від їх загальної кількості отримують 2001-3000 грн (приблизно 72-108 дол.). Тоді як пенсії понад 10 тис. грн — тільки у 3,8%”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

За інформацією Пенсійного фонду, на сьогодні в Україні понад 11 млн пенсіонерів.

18 лютого Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік, в якому загальна сума доходів становить 495,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачено на рівні 495,502 млрд грн. Станом на квітень дефіцит Пенсійного фонду досяг 7,5 млрд.

З 2019-го року обговорюється проект “Закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення”, але Рада поки не поспішає його схвалювати: в квітні 2021-го закон був відправлений на доопрацювання. Однак, Кабмін розраховує вже цього року розпочати впровадження накопичувальної системи.