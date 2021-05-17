Средняя пенсия у женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Средняя пенсия в Украине в текущем году отличается в размере у мужчин и женщин - женщины получают на 30% меньше. Об этом свидетельствуют данные платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, сообщает УНН.
Детали
На сегодня средняя пенсия женщин в Украине составляет 3031,32 грн, что на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн.
"Средний" показатель не означает "основной", объясняют специалисты платформы.
"На самом деле пенсию в размере 3001 - 4000 получают лишь около 19,2% человек. У большинства же украинских пенсионеров ситуация хуже: 38,8% от их общего количества получают 2001-3000 грн (примерно 72-108 долл.). Тогда как пенсии более 10 тыс. грн - только у 3,8%", - говорится в сообщении.
Контекст
По информации Пенсионного фонда, на сегодня в Украине более 11 млн пенсионеров.
18 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 млрд грн. Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 предусмотрен на уровне 495,502 млрд грн. По состоянию на апрель дефицит Пенсионного фонда достиг 7,5 млрд грн.
С 2019-го года обсуждается проект "Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечение», но Рада пока не спешит его одобрять: в апреле 2021-го закон был отправлен на доработку. Однако, Кабмин рассчитывает уже в этом году начать внедрение накопительной системы.