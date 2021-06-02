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Правительство создаст рабочую группу для внедрения накопительной пенсии в Украине

Киев • УНН

 • 23930 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил создание рабочей группы для внедрения накопительной пенсии в Украине. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале, передает УНН.

Правительство создаст рабочую группу для внедрения накопительной пенсии в Украине

Детали

Отмечается, что сейчас правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Эта система предусматривает снижение налогов, которые сейчас платят украинцы в бюджет.

Цитата:

"Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии", - написал Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале.

Дополнение

С сегодняшнего дня Пенсионный фонд Украины перечислит пенсии гражданам, которые после назначения пенсионных выплат продолжают работать.

Право на перерасчет определяет страховой стаж, размером не менее 24 месяцев, приобретенный на 1 марта 2021 года. То есть пенсии пересчитают за первый квартал 2021 года.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 28 мая отклонил законопроект № 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы.

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