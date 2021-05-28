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The Guardian

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Профільний комітет не підтримав законопроект про накопичувальні пенсії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відхилив законопроект № 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Про це УНН повідомляє з посиланням на комітет.

Профільний комітет не підтримав законопроект про накопичувальні пенсії

Цитата

“Було прийнято рішення відхилити проекти законів щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні (за реєстр. № 2683, № 2683-2, № 2683-3)”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Верховна Рада на засіданні у четвер, 29 квітня, відправила до комітету для підготовки на повторне перше читання проект закону № 2683 та альтернативний № 2683-1 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що у 2021 році в Україні планується запровадження накопичувальної пенсійної системи.

У листопаді 2020 року уряд ухвалив рішення про рекомендацію ВР ухвалити законопроект щодо збільшення єдиного соціального внеску на 7 та на 15% для людей з важкою професією.

Так, пропонується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем, коли особа має власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця вона і її роботодавець сплачують внески.

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