Накопичувальна пенсія: Рада повернула законопроект комітету

Про законопроект

Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на паритетних засадах.

Так, роботодавці сплачуватимуть 2% від розміру зарплати працівників, а працюючі особи сплачуватимуть внески у розмірі 1% від заробітної плати. За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Роботодавець зобов’язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в розмірі до 5% від суми заробітної плати такого працівника.

Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю осіб, з заробітної плати яких здійснюються відрахування, у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.

Законопроектом запропонована комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків у Пенсійному казначействі, залучення Центрального адміністратора для здешевлення та консолідації послуг з адміністрування персоніфікованих рахунків учасників Пенсійного казначейства, а також в недержавних пенсійних фондах, допущених до діяльності у другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Управління активами коштів Пенсійного казначейства буде здійснюватися компаніями з управління активами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Зберігання активів Пенсійного казначейства буде здійснюватися банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Врешті, основною метою законопроекту є створення накопичувальної пенсійної системи, яка повинна бути:

• простою та зрозумілою для учасників системи, включаючи однакові умови доступу для всіх категорій осіб, що є учасниками системи;

• дешевою, включаючи заходи з консолідації певних функцій та обмеження максимальних розмірів витрат, що відшкодовуються за рахунок активів учасників;

• надійною, що передбачає встановлення принципів обережного інвестування та встановлення дієвих систем управління ризиками при проведенні операцій з пенсійними активами.

До теми

У 2021 році в Україні планується запровадження накопичувальної пенсійної системи.

У листопаді 2020 року уряд ухвалив рішення про рекомендацію ВР ухвалити законопроект щодо збільшення єдиного соціального внеску на 7 та на 15% для людей з важкою професією.

Так, пропонується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем, коли особа має власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця вона і її роботодавець сплачують внески.