Накопительная пенсия: Рада вернула законопроект комитету

О законопроекте

Согласно пояснительной записке, законопроектом предполагается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.

Так, работодатели будут платить 2% от размера зарплаты работников, а работающие лица будут платить взносы в размере 1% от заработной платы. По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Законопроектом предлагается установить, что средства накопительной системы являются собственностью лиц, с заработной платы которых осуществляются отчисления в размере, накопленному на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к ее наследникам.

Законопроектом предложена комбинированная модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование взносов в Пенсионном казначействе, привлечение Центрального администратора для удешевления и консолидации услуг по администрированию персонифицированных счетов участников Пенсионного казначейства, а также в негосударственных пенсионных фондах, допущенных к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Управление активами средств Пенсионного казначейства будет осуществляться компаниями по управлению активами, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Хранение активов Пенсионного казначейства будет осуществляться банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

В конце концов, основной целью законопроекта является создание накопительной пенсионной системы, которая должна быть:

• простой и понятной для участников системы, включая одинаковые условия доступа для всех категорий лиц, являющихся участниками системы;

• дешевой, включая меры по консолидации определенных функций и максимальных размеров расходов, которые возмещаются за счет активов участников;

• надежной, предусматривающей установление принципов осторожного инвестирования и установление действенных систем управления рисками при проведении операций с пенсионными активами.

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