Уряд США оприлюднив попередження щодо біткоіна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США попередила, що інвестори мають "бути обережними" стосовно криптовалют, подібних до біткоіна, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США та регулятори з питань цінних паперів на рівні штатів переслідують порушників, але ми попереджаємо, що у разі втрати коштів, існує істотний ризик, що наші зусилля не призведуть до повернення ваших інвестицій", - йдеться у заяві комісії.
Окрім того, комісія закликала інвесторів бути пильними.
Нагадаємо, в українському парламенті зареєстровано декілька законопроектів щодо регулювання ринку криптовалют. У НБУ їх назвали передчасними і недосконалими.
Один із документів підготував нардеп Сергій Рибалка. До авторського колективу законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалют та її похідних" він включив свою дівчину Анастасію Байбородіну.
Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським.
А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) взагалі "списаний" у російських чиновників.