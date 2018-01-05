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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Уряд США оприлюднив попередження щодо біткоіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США попередила, що інвестори мають "бути обережними" стосовно криптовалют, подібних до біткоіна, передає УНН з посиланням на Голос Америки

Уряд США оприлюднив попередження щодо біткоіна

"Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США та регулятори з питань цінних паперів на рівні штатів переслідують порушників, але ми попереджаємо, що у разі втрати коштів, існує істотний ризик, що наші зусилля не призведуть до повернення ваших інвестицій", - йдеться у заяві комісії.

Окрім того, комісія закликала інвесторів бути пильними.

Нагадаємо, в українському парламенті зареєстровано декілька законопроектів щодо регулювання ринку криптовалют. У НБУ їх назвали передчасними і недосконалими.

Один із документів підготував нардеп Сергій Рибалка. До авторського колективу законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалют та її похідних" він включив свою дівчину Анастасію Байбородіну.

Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським.

А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) взагалі "списаний" у російських чиновників

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