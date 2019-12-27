Уряд схвалив законопроект про спрощений доступ дітей та осіб з інвалідністю до правової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд схвалив законопроект про спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для дітей та осіб з інвалідністю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
“Уряд схвалив законопроєкт про спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для дітей та осіб з інвалідністю.
Цей законопроєкт запроваджує зовнішнє оцінювання якості наданої безоплатної вторинної правової допомоги через інструмент рецензування “peerreview”, — йдеться у повідомленні.
Так, за інформацією Мін’юсту, законопроект усуває дискримінацію осіб з інвалідністю у визначенні розміру доходу, що дає право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Також надає змогу дітям та особам, які є обмежено чи недієздатними, в окремих випадках самостійно звертатися до центрів за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги.
Окрім того, законопроект на рівні закону передбачає право особи на залучення перекладача, у тому числі жестової мови та чітко визначає права та обов’язки суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.
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