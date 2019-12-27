Кабмін створив Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України створив Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд створив Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів. За нашими розрахунками, лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тисячі людей. Вони потребують посиленого захисту й допомоги. Україна долучається до визнаної світової практики. До Фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку", - написав Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, заступниця голови Київської міської адміністрації Марина Хонда анонсувала відкриття навесні наступного року "кризової кімнати", де постраждалі від домашнього насильства зможуть перебувати до 10 днів.