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Уряд схвалив пропозицію ЄС про надання 1 млрд макрофіну Україні до кінця липня

Уряд схвалив пропозицію ЄС про надання 1 млрд макрофіну Україні до кінця липня

Київ • УНН

 • 135513 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив пропозицію Європейського Союзу про транш обсягом 1 млрд євро з нової макрофінансової допомоги. Про це на засіданні Уряду сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні міністри фінансів країн ЄС підтримали цю пропозицію Європейської комісії. Раніше це зробив і Європейський парламент. Сьогодні ми на Уряді також схвалили проєкт розпорядження для залучення цих коштів та уповноважили на підписання меморандуму Міністра фінансів Сергія Марченка і Голову Нацбанку Кирила Шевченка”, – написав він у своєму Telegram.

Деталі

Шмигаль зазначив, що фінансова підтримка партнерів є одним із чотирьох важелів перемоги — поряд із санкціями, зброєю та євроінтеграцією. Макрофінансова допомога від ЄС допоможе підтримувати фінансову стабільність в нашій державі в умовах широкомасштабної агресії росії.

Також Уряд на засіданні ухвалив постанову, яка дозволить залучити до 200 млн євро на пільгових умовах від Італії. Кошти будуть надані через адміністративний рахунок МВФ до загального фонду держбюджету для покриття видатків.

Доповнення

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна має отримати перший транш обсягом 1 млрд євро з нової макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня.

12 липня Рада Європейського Союзу схвалила додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро.

Це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

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