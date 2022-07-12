Макрофін в 1 млрд євро має надійти Україні ще цього місяця - фон дер Ляєн

Цитата

"Черговий транш фінансової допомоги ЄС для України вже на підході... З сьогоднішнім зеленим світлом Ради ЄС гроші мають надійти в Україну ще цього місяця", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Деталі

Голова ЄК додала, що цей 1 мільярд євро "зміцнить державу на вирішальному етапі". "

Ми з Україною – зараз і в довгостроковій перспективі", - запевнила голова Єврокомісії.

Доповнення

12 липня Рада Європейського Союзу схвалила додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро.

Це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.