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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Макрофін в 1 млрд євро має надійти Україні ще цього місяця - фон дер Ляєн

Макрофін в 1 млрд євро має надійти Україні ще цього місяця - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 100202 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Україна має отримати перший транш обсягом 1 млрд євро з нової макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

Цитата

"Черговий транш фінансової допомоги ЄС для України вже на підході... З сьогоднішнім зеленим світлом Ради ЄС гроші мають надійти в Україну ще цього місяця", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Деталі

Голова ЄК додала, що цей 1 мільярд євро "зміцнить державу на вирішальному етапі". "

Ми з Україною – зараз і в довгостроковій перспективі", - запевнила голова Єврокомісії.

Доповнення

12 липня Рада Європейського Союзу схвалила додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро.

Це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

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