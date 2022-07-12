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Макрофин в 1 млрд евро должен поступить Украине еще в этом месяце - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 100196 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина должна получить первый транш в размере 1 млрд евро с новой макрофинансовой помощи ЕС до конца июля, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата

"Очередной транш финансовой помощи ЕС для Украины уже в пути... С сегодняшним зеленым светом Совета ЕС деньги должны поступить в Украину еще в этом месяце", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

Глава ЕК добавила, что этот 1 миллиард евро "укрепит государство на решающем этапе". 

"Мы с Украиной – сейчас и в долгосрочной перспективе", - заверила глава Еврокомиссии.

Дополнение

12 июля Совет Европейского Союза одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1 млрд евро.

Это первый транш пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.

Украинские Национальные Новости

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