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Правительство одобрило предложение ЕС о предоставлении 1 млрд макрофина Украине до конца июля

Правительство одобрило предложение ЕС о предоставлении 1 млрд макрофина Украине до конца июля

Киев • УНН

 • 135510 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил предложение Европейского Союза о транше объемом 1 млрд евро из новой макрофинансовой помощи. Об этом на заседании Правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Сегодня министры финансов стран ЕС поддержали это предложение Европейской комиссии. Ранее это сделал Европейский парламент. Сегодня мы на Правительстве также одобрили проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочили на подписание меморандума Министра финансов Сергея Марченко и Главу Нацбанка Кирилла Шевченко”, – написал он в своем Telegram.

Детали

Шмыгаль отметил, что финансовая поддержка партнеров является одним из четырех рычагов победы — наряду с санкциями, оружием и евроинтеграцией. Макрофинансовая помощь ЕС поможет поддерживать финансовую стабильность в нашем государстве в условиях широкомасштабной агрессии россии.

Также Правительство на заседании приняло постановление, которое позволит привлечь до 200 млн евро на льготных условиях от Италии. Средства будут предоставлены через административный счет МВФ в общий фонд госбюджета для покрытия расходов.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина должна получить первый транш объемом 1 млрд евро с новой макрофинансовой помощи ЕС до конца июля.

12 июля Совет Европейского Союза одобрил дополнительную помощь Украине в объеме 1 млрд евро.

Это первый транш пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.

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