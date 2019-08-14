Уряд схвалив національну ціль з енергоефективності до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд схвалив національну ціль з енергоефективності на період до 2020 року відповідно до європейських директив, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"На засіданні уряду... схвалено національну ціль України з енергоефективності на період до 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відповідний проект розпорядження уряду розроблено Держенергоефективності у співпраці з міжнародними експертами, фахівцями Секретаріату Енергетичного Співтовариства у межах імплементації статті 3 Директиви 2012/27/EU про енергоефективність.
Також вказано, що під час розрахунку цілі використано загальний підхід Директиви, а саме - скорочення кінцевого енергоспоживання на 20% у 2020 році щодо базового сценарію.
Так, проектом акта визначено такі показники:
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- первинне споживання енергії має не перевищувати 101 316 тис. тонн нафтового еквівалента у 2020 році;
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- кінцеве споживання енергії має не перевищувати 55 507 тис. тонн нафтового еквівалента у 2020 році.
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Зазначені показники узгоджуються із:
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- Енергетичною стратегією України на період до 2035 року;
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- Національним планом дій з енергоефективності на період до 2020 року.
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"Таким чином, Україна продовжує здійснювати виважену державну політику з енергоефективності, враховуючи міжнародні зобов’язання та європейські практики у цій сфері", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Геннадій Зубко заявляв, що енергоефективність в Україні відповідає букві "Ж".