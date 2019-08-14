Правительство одобрило национальную цель по энергоэффективности до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство одобрило национальную цель по энергоэффективности на период до 2020 года в соответствии с европейскими директивами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"На заседании правительства... одобрена национальная цель Украины по энергоэффективности на период до 2020 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что соответствующий проект распоряжения правительства разработан Госэнергоэффективности в сотрудничестве с международными экспертами, специалистами Секретариата Энергетического Сообщества в рамках имплементации статьи 3 Директивы 2012/27/EU об энергоэффективности.
Также указано, что при расчете цели использован общий подход Директивы, а именно - сокращение конечного энергопотребления на 20% в 2020 году относительно базового сценария.
Так, проектом акта определены следующие показатели:
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- первичное потребление энергии не должно превышать 101 316 тыс. тонн нефтяного эквивалента в 2020 году;
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- конечное потребление энергии не должно превышать 55 507 тыс. тонн нефтяного эквивалента в 2020 году.
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Указанные показатели согласуются с:
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- Энергетической стратегией Украины на период до 2035 года;
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- Национальным планом действий по энергоэффективности на период до 2020 года.
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"Таким образом, Украина продолжает осуществлять взвешенную государственную политику по энергоэффективности, учитывая международные обязательства и европейские практики в этой сфере", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее вицепремьер Геннадий Зубко заявил, что энергоэффективность в Украине соответствует букве "Ж".