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Уряд РФ заборонив продаж "Бояришника" нижче ціни алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, що забороняє продаж нехарчової спиртовмісної продукції нижче ціни алкоголю. Про це заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв, під час засідання з віце-прем’єром, повідомляє УНН з посиланням на сайт уряду РФ.

Уряд РФ заборонив продаж "Бояришника" нижче ціни алкоголю

"Я підписав ще один документ, який стосується будь-якого роду спиртовмісної нехарчової продукції. Ми пам'ятаємо, скільки з цим було пов'язано проблем, яка кількість отруєнь. Я підписав постанову уряду, яка встановлює заборону на продаж такої спиртовмісної нехарчової продукції за ціною нижче встановленої для відповідної алкогольної продукції, що тим самим вибиває економічну основу з подібного роду торгівлі, діяльності", - йдеться у повідомленні.

Медвєдєв сподівається, що це допоможе знизити кількість отруєнь подібного роду спиртовмісними рідинами.

Нагадаємо, жителі Житомира звернулися до міської ради із проханням ввести заборону на реалізацію аптеками міста настоянки глоду.

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