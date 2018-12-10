Правительство РФ запретило продажу "Боярышника" ниже цены алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продажу непищевой спиртосодержащей продукции ниже цены алкоголя. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время заседания с вице-премьером, сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства РФ.
"Я подписал еще один документ, касающийся любого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было связано проблем, количество отравлений. Я подписал постановление правительства, устанавливающее запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции с цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли, деятельности", - говорится в сообщении.
Медведев надеется, что это поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями.
Напомним, жители Житомира обратились в городской совет с просьбой ввести запрет на реализацию аптеками города настойки боярышника.