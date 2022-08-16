Уряд пропонує скасувати ще 17 документів дозвільного характеру

Цитата

“Дерегуляція, цифрова держава та спрощення процедур — це визначальні принципи всіх реформ, які ми запускаємо. Насамперед принцип дерегуляції ми реалізовуємо для спрощення умов ведення бізнесу. За останні пів року більше 500 різних дозволів були або повністю прибрані, або переведені у декларативну форму. На цьому не зупиняємося. Сьогодні Уряд затвердив законопроект, який передбачає скасування ще 17 документів дозвільного характеру”, – сказав прем’єр.

Доповнення

28 липня Рада проголосувала за спрощення приватизації для сприяння релокації.