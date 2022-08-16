Правительство предлагает отменить еще 17 документов разрешительного характера

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“Дерегуляция, цифровое государство и упрощение процедур — это определяющие принципы всех реформ, которые мы запускаем. Прежде всего, принцип дерегуляции мы реализуем для упрощения условий ведения бизнеса. За последние полгода более 500 различных разрешений были либо полностью убраны, либо переведены в декларативную форму. На этом не останавливаемся. Сегодня Правительство утвердило законопроект, предусматривающий отмену еще 17 документов разрешительного характера”, – сказал премьер.

Дополнение

28 июля Рада проголосовал за упрощение приватизации для содействия релокации.