Уряд призначив наглядову раду Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» шістьох переможців відбору. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, передає УНН.
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«На сьогоднішньому засіданні затвердили на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз» шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави», - повідомив Шмигаль.
Окрім того, він повідомив, що на фінішну пряму виходить процес відбору директора НАБУ.
«Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Ресурсів для нормального проходження та завершення опалювального сезону достатньо, НАК "Нафтогаз України" дозволили новий кредит на додатковий газ на майже 189 млн євр.