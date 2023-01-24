Правительство назначило наблюдательный совет Нафтогаза

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«На сегодняшнем заседании утвердили на должности членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства», - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что на финишную прямую выходит процесс отбора директора НАБУ.

«Правительство заинтересовано, чтобы конкурс завершился как можно быстрее и мы получили профессионального руководителя этой ключевой для государства институции», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Ресурсов для нормального прохождения и завершения отопительного сезона достаточно, НАК "Нафтогаз Украины" разрешили новый кредит на дополнительный газ на почти 189 млн евро.