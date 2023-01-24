Правительство назначило наблюдательный совет Нафтогаза
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил на должности членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» шестерых победителей отбора. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, передает УНН.
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«На сегодняшнем заседании утвердили на должности членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства», - сообщил Шмыгаль.
Кроме того, он сообщил, что на финишную прямую выходит процесс отбора директора НАБУ.
«Правительство заинтересовано, чтобы конкурс завершился как можно быстрее и мы получили профессионального руководителя этой ключевой для государства институции», - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Ресурсов для нормального прохождения и завершения отопительного сезона достаточно, НАК "Нафтогаз Украины" разрешили новый кредит на дополнительный газ на почти 189 млн евро.