Уряд призначив М.Нефьодова першим заступником голови Мінекономрозвитку - Д.Столярчук
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі. Про це повідомив прес-секретар Прем'єр-міністра Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Уряд призначив Макса Нефьодова першим заступником міністра економіки", - повідомив Д.Столярчук.
Він повідомив, що відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю.
Раніше М.Нефьодов обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, на яку його призначив уряд 18 лютого 2015 року.