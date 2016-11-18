Правительство назначило М.Нефедова первым заместителем главы Минэкономразвития - Д.Столярчук

"Правительство назначило Макса Нефедова первым заместителем министра экономики", - сообщил Д.Столярчук.

Он сообщил, что соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу.

Ранее М.Нефедов занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли, на которую его назначило правительство 18 февраля 2015 г.