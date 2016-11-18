Правительство назначило М.Нефедова первым заместителем главы Минэкономразвития - Д.Столярчук
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет министров назначил Максима Нефедова первым заместителем министра экономического развития и торговли. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Правительство назначило Макса Нефедова первым заместителем министра экономики", - сообщил Д.Столярчук.
Он сообщил, что соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу.
Ранее М.Нефедов занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли, на которую его назначило правительство 18 февраля 2015 г.