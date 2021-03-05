Уряд працює на латифундиста, а не на українського фермера - експерт

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“Держава може напряму втілювати інновації в сільському господарстві або ж видавати кредити під зручний відсоток, щоб була можливість у фермера його взяти. Потрібно давати розвиток сільському господарству. Тобто бізнес і сам щось робить, але держава повинна максимально йому надавати умови або як в інших країнах — напряму субсидіювати або через систему пільгових кредитів. В інших країнах символічні відсотки — 2% дають”, — розповів Бобіренко.

Деталі

Експерт пояснив, що високі відсотки для кредитів не дозволяють брати кредити та ефективно розвиватись українському фермерству. А через неефективну роботу уряду в аграрній сфері жодних покращень не передбачається найближчим часом.

“Уряд у нас зараз неефективний, немає спільного бачення про те, як саме залучати інвестиції у сільське господарство. Як саме і що саме зробити. Один крок вони вже зробили — це закон про ринок землі. Він не досконалий закон, половинчатий, обставлений прапорцями. І він допомагає латифундистам, яких влаштовує та ситуація, яка існує”, — пояснив Бобіренко.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат аграрного комітету Вадим Івченко заявив, що сьогодні українська агарна політика повинна бути ще й соціальною. Саме тому важливо робити ставку на невеликих фермерів і сільгосптоваровиробників, надаючи їм всебічні державну підтримку. Нардеп вбачає великий експортний потенціал саме у дрібних та середніх фермерських господарствах і їх подальших об’єднаннях.

Раніше Івченко також писав, яким чином впровадження інноваційних технологій у сільське господарство України підвищить врожайність і допоможе протистояти незворотним змінам клімату — найбільшій загрозі, з якою у даний час стикається людство.