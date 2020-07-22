Уряд перейшов до закритого формату засідання

“У нас залишається три питання з обмеженим доступом. Я попрошу вимкнути зараз трансляцію і людей, у яких немає допуску до державної таємниці покинути зал. Дякую”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на "зелені", "жовті", "помаранчеві" та "червоні" зони.