Уряд перейшов до закритого формату засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабінет міністрів України перейшов до закритого формату засідання для розгляду питань, які підпадають під державну таємницю. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“У нас залишається три питання з обмеженим доступом. Я попрошу вимкнути зараз трансляцію і людей, у яких немає допуску до державної таємниці покинути зал. Дякую”, - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України. Регіони будуть ділитися на "зелені", "жовті", "помаранчеві" та "червоні" зони.