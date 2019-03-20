Уряд оголосив конкурс на посади голів податкової і митної служб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади голови Державної податкової служби та голови Державної митної служби. Про це повідомив міністр КМУ Олександр Саєнко повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні урядом прийнято рішення про оголошення конкурсу на голову Державної податкової служби та голову Державної митної служби, а також затверджено умови його проведення, зокрема загальні та спеціальні кваліфікаційні вимоги, а також вимоги до компетентності, напрацьовані Мінфіном та Національним агентством України з питань державної служби спільно з нашими міжнародними партнерами", - зазначив міністр.
За його словами, сам конкурс проведе Комісія вищого корпусу державної служби 16 квітня 2019 року.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову про затвердження положень про Державну податкову і Державну митну служби.