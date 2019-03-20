Правительство объявило конкурс на должности глав налоговой и таможенной служб

"Сегодня правительством принято решение об объявлении конкурса на председателя Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы, а также утверждены условия его проведения, в частности общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Минфином и Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы совместно с нашими международными партнерами", - отметил министр.



По его словам, сам конкурс проведет Комиссия высшего корпуса государственной службы 16 апреля 2019 года.



Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службы.