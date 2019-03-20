Гройсман підписав постанову щодо затвердження положень про Державну податкову і Державну митну служби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову про затвердження положень про Державну податкову і Державну митну служби. Документ оприлюднений на сайті Кабінету Міністрів України, передає УНН.
Наступний етап реформи – Уряд у 7-денний термін після оприлюднення Положень має схвалити розпорядження про оголошення двох конкурсів на голів ДПС і ДМС.
Конкурс проводитиме Національне агентство України з питань державної служби.
Як повідомляв УНН, уряд затвердив положення, що врегулює порядок діяльності Державної податкової і Державної митної служб.
Нагадаємо, 18 грудня минулого року Кабінет міністрів України схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби, в результаті якої буде створено Державну податкову і Державну митну службу.