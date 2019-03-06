Уряд врегулював порядок діяльності митної і податкової служб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Уряд затвердив положення, що врегулює порядок діяльності Державної податкової і Державної митної служб. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів, передає УНН.
Як зазначили у Мінфіні, 18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну податкову і Державну митну служби.
"Для імплементації цієї постанови на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив з доопрацюванням положення, що врегулює порядок діяльності обох служб, визначить їх правовий статус, основні завдання, права і обов’язки працівників, пов’язаних з реалізацією податкової та митної політики, а також закріпить повноваження голів Державної податкової та Державної митної служб", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до положення, на Державну податкову службу покладається обов’язок адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, боротьба з правопорушеннями у сфері податків. Положення закріплює, що Державна митна служба має боротися з правопорушеннями у митній сфері. Діяльність Державної податкової і Державної митної служб спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через міністра фінансів.
Нагадаємо, 18 грудня минулого року Кабінет міністрів України схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби, в результаті якої буде створено Державну податкову і Державну митну службу.