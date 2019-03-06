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Правительство урегулировало порядок деятельности таможенной и налоговой служб

Правительство урегулировало порядок деятельности таможенной и налоговой служб

Киев  •  УНН

 • 9452 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Правительство утвердило положение, которое урегулирует порядок деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, передает УНН.

Как отметили в Минфине, 18 декабря 2018 года Кабинет Министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

"Для имплементации этого постановления на сегодняшнем заседании правительство утвердило с доработкой положения, которое урегулирует порядок деятельности обеих служб, определит их правовой статус, основные задачи, права и обязанности работников, связанных с реализацией налоговой и таможенной политики, а также закрепит полномочия председателей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб", - говорится в сообщении.

Согласно положению, на Государственную налоговую службу возлагается обязанность администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, борьба с правонарушениями в сфере налогов. Положение закрепляет, что Государственная таможенная должна служба бороться с правонарушениями в таможенной сфере. Деятельность Государственной налоговой и Государственной таможенной служб направляется и координируется Кабинетом Министров через министра финансов.

Напомним, 18 декабря прошлого года Кабинет министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная служба.

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