Правительство урегулировало порядок деятельности таможенной и налоговой служб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Правительство утвердило положение, которое урегулирует порядок деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, передает УНН.
Как отметили в Минфине, 18 декабря 2018 года Кабинет Министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
"Для имплементации этого постановления на сегодняшнем заседании правительство утвердило с доработкой положения, которое урегулирует порядок деятельности обеих служб, определит их правовой статус, основные задачи, права и обязанности работников, связанных с реализацией налоговой и таможенной политики, а также закрепит полномочия председателей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб", - говорится в сообщении.
Согласно положению, на Государственную налоговую службу возлагается обязанность администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, борьба с правонарушениями в сфере налогов. Положение закрепляет, что Государственная таможенная должна служба бороться с правонарушениями в таможенной сфере. Деятельность Государственной налоговой и Государственной таможенной служб направляется и координируется Кабинетом Министров через министра финансов.
Напомним, 18 декабря прошлого года Кабинет министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная служба.