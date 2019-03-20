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Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службе

Киев • УНН

 • 17580 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службе. Документ обнародован на сайте Кабинета Министров Украины, передает УНН.

Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службе

Следующий этап реформы - Правительство в 7-дневный срок после обнародования Положений должно одобрить распоряжение об объявлении двух конкурсов на головы ГСС и ГТС.

Конкурс будет проводить Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Как сообщал УНН, правительство утвердило положение, что урегулирует порядок деятельности Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Напомним, 18 декабря прошлого года Кабинет министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная служба.

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