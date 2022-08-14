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Уряд Латвії може законодавчо обмежити використання російської мови у робочому середовищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністерство юстиції Латвії наразі працює над Законом про обмеження двомовності, який передбачає обмеження використання російської мови на робочих та у громадських місцях. Про це повідомив порталу Delfi міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, передає УНН.

Уряд Латвії може законодавчо обмежити використання російської мови у робочому середовищі

Деталі

За його словами, цей закон міг би випливати з мовного референдуму, проведеного у лютому 2012 року, на якому 74,8% виборців проголосували проти російської мови як другої державної.

Хоча референдум підтвердив прагнення мешканців до латиської мови як до єдиної державної, міністр зазначив, що "на практиці довгострокові наслідки русифікації такі, що закріпилася практика одночасного використання латиської та російської мов у повсякденному спілкуванні, місцях надання послуг та на робочих місцях".

Цитата

"Потрібно встановити заборону на використання мови, яка не є мовою Європейського Союзу, на додаток до державної мови при продажі товарів або надання послуг. Не виключено, що у телефонних та банківських повідомленнях також буде виключено російську мову", - повідомив міністр.

Нагадаємо

Латвія пропонує анулювати вже видані росіянам візи та посвідки на проживання.

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