Латвія пропонує анулювати вже видані росіянам візи та посвідки на проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Латвія має переглянути вже видані посвідки на проживання та візи та анулювати їх тим, хто підтримує російську агресію. Про це заявив президент держави Егіл Левітс, передає УНН.
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"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їх невиправдана щедрість у видачі російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики безпеки і сприяли двомовності. Пора провести ревізію наслідків цієї невдалої та небезпечної політики", - сказав він.
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Йдеться про програму, що діяла раніше, за якою латвійська посвідка на постійне проживання можна було отримати, купивши нерухомість у країні на суму не менше 250 тисяч євро.
Туристичні візи, скасування яких для росіян зараз обговорюють у ЄС, Латвія припинила видавати громадянам РФ ще на початку вторгнення в Україну, 24 лютого.
Нагадаємо
У Данії готові обговорити візові обмеження для росіян на рівні ЄС.