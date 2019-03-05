Уряд хоче встановити граничний тариф на опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Кабінет міністрів України планує встановити граничний тариф на централізоване опалення. Про це сьогодні на засіданні селекторної наради в уряді заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"Якщо хтось думає, що держава це оплачуватиме, то він помиляється. Ми проведемо аналіз і встановимо граничний тариф для України. Якщо хтось думає, що за рахунок бюджетних коштів він покриватиме свою безгосподарність, то цей період закінчився", - наголосив Рева.
За його словами, наразі в Україні залишається безліч випадків, коли постачальники тепла встановлюють надвисоку вартість за опалення.
Раніше в уряді пообіцяли навести лад зі сплатою рахунків за газ на наступному засіданні.
У НКРЕКП заявили про старт перевірок облгазів через суми у платіжках.
Як повідомляв УНН, на опалювальний сезон 2018-2019 років уряд виділив 12,5 млрд грн.