Правительство хочет установить предельный тариф на отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Кабинет министров Украины планирует установить предельный тариф на централизованное отопление. Об этом сегодня на заседании селекторного совещания в правительстве заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Если кто-то думает, что государство это будет оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим предельный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился", - отметил Рева.
По его словам, сейчас в Украине остается множество случаев, когда поставщики тепла устанавливают сверхвысокую стоимость за отопление.
Ранее в правительстве пообещали навести порядок с уплатой счетов за газ на следующем заседании.
В НКРЭКУ заявили о старте проверок облгазов из-за сумм в платежках.
Как сообщал УНН, на отопительный сезон 2018-2019 годов правительство выделило 12,5 млрд грн.