В уряді пообіцяли навести лад зі сплатою рахунків за газ на наступному засіданні

"На наступному засіданні уряду ми розглянемо комплекс заходів щодо наведення порядку в цій сфері (в сфері оплати за газ – ред.)", - зазначив міністр.



За його словами, уряд встановив соціальну норму споживання газу для населення, яке не має лічильників, на рівні 3,28 кубометрів. Вона повністю закривається субсидією і відповідає фактичним нормам споживання.



При цьому він додав, що вирішити проблеми обліку газу може повне забезпечення населення лічильниками газу, однак це питання затягуються через рішення парламенту розтягнути цей процес на три роки.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні підготував проект постанови про зниження норми споживання газу при відсутності лічильника з 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням.