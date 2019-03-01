В правительстве пообещали навести порядок с уплатой счетов за газ на следующем заседании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На следующем заседании правительства министры планируют навести порядок в вопросе оплаты счетов за потребленный населением газ. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в парламенте на часк вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"На следующем заседании правительства мы рассмотрим комплекс мер по наведению порядка в этой сфере (в сфере оплаты за газ - ред.)", - отметил министр.
По его словам, правительство установило социальную норму потребления газа для населения, которое не имеет счетчиков на уровне 3,28 кубометров. Она полностью закрывается субсидией и соответствует фактическим нормам потребления.
При этом он добавил, что решить проблемы учета газа может полное обеспечение населения счетчиками газа, однако этот вопрос затягиваются из-за решения парламента растянуть этот процесс на три года.
Напомним, Кабинет министров Украины на заседании подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.