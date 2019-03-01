В правительстве пообещали навести порядок с уплатой счетов за газ на следующем заседании

"На следующем заседании правительства мы рассмотрим комплекс мер по наведению порядка в этой сфере (в сфере оплаты за газ - ред.)", - отметил министр.



По его словам, правительство установило социальную норму потребления газа для населения, которое не имеет счетчиков на уровне 3,28 кубометров. Она полностью закрывается субсидией и соответствует фактическим нормам потребления.



При этом он добавил, что решить проблемы учета газа может полное обеспечение населения счетчиками газа, однако этот вопрос затягиваются из-за решения парламента растянуть этот процесс на три года.



Напомним, Кабинет министров Украины на заседании подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.