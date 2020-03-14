Уряд Іспанії оголосив про введення надзвичайного стану через коронавірус

КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив ввечері у суботу, 14 березня, про ухвалені урядом жорсткі заходи в рамках запровадження у всій країні надзвичайного стану терміном на 15 днів з метою стримування поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Значною мірою вони схожі на заходи, запроваджені Італією. Про це пише УНН із посиланням на DW.