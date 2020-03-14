Правительство Испании объявило о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса

КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил вечером в субботу, 14 марта, о принятии правительством жестких мер в рамках внедрения по всей стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней с целью сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2. В значительной степени они похожи на меры, введенные Италией. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.