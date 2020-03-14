Правительство Испании объявило о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил вечером в субботу, 14 марта, о принятии правительством жестких мер в рамках внедрения по всей стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней с целью сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2. В значительной степени они похожи на меры, введенные Италией. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
В телевизионном обращении он представил содержание соответствующего королевского указа, которым вводится чрезвычайное положение по всей стране. Указ должен вступить в силу с 8:00 утра в понедельник, 16 марта, отмечает издание.
Заседание правительства продолжалось более 7 часов из-за определенных разногласий между партиями коалиции. Центральное правительство, по словам Санчеса, принимает на себя всю полноту власти в стране. В частности, местная полиция будет подчинена министру внутренних дел страны. К борьбе с распространением коронавируса могут привлечь и армию.
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Среди предусмотренных мероприятий, в частности, запрет гражданам оставлять помещения, кроме как для передвижения на работу, приобретение продовольствия и лекарства, посещение медицинских центров и банков, а также для ухода за престарелыми и несовершеннолетними. Все магазины, кроме как с товарами первой необходимости, будут закрыты. Это же касается всех ресторанов, баров, гостиниц, развлекательных и спортивных учреждений, школ и университетов по всей стране, сообщает агентство новостей AP. В отдельных особо пораженных регионах такие меры ранее уже были введены местными властями.
Санчес заверил, что правительство гарантирует обеспечение продовольствием и энергоносителями. Он также объявил о мерах по поддержке бизнеса и наемных работников и призвал население страны к единству и ответственности.
В Испании число погибших от коронавируса в субботу достигло 193 человек по сравнению с 120 жертвами днем ранее, сообщает телеканал TVE. Подтвержденных случаев заражения коронавируса насчитывается уже более 6250, в то время как в пятницу их было зарегистрировано 4209.
Напомним, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев не предпринимать никаких путешествий между городами Украины из-за коронавируса.