Уряд Франції заявив про "терористичний характер" нападу біля Лувру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Франції Бернар Казньов заявив, що напад у центрі французької столиці Парижа неподалік від музею Лувр в п'ятницю, де пролунали постріли, має "терористичний характер", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У паризькій поліції повідомили, що зловмисник із мачете напав на солдата, той відкрив вогонь у відповідь, внаслідок чого нападника було важко поранено. Як зазначається, солдат отримав легкі поранення.
За словами очільника поліції Парижа Мішеля Кадо, зловмисник під час нападу вигукував "Аллах акбар". За інформацією поліції, нападник мав при собі дві сумки, проте у них не було виявлено вибухівки.
Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про надзвичайну подію, пов'язану з громадською безпекою.
Прем'єр-міністр Франції Бернар Казньов заявив про "терористичний характер" нападу. Розслідуванням інциденту зайнявся антитерористичний підрозділ.
Із міркувань безпеки Луврський палац було закрито для відвідувачів. Представниця музею повідомила, що відвідувачі, які потрапили в музей, змушені залишатися в ньому.
Після терактів у листопаді 2015 року та запровадження надзвичайного стану багато місць у французькій столиці патрулюють озброєні військові.