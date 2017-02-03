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Правительство Франции заявило о "террористическом характере" нападения возле Лувра

Киев • УНН

 • 9166 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что нападение в центре французской столицы неподалеку от музея Лувр в пятницу, где прозвучали выстрелы, имеет "террористический характер", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Правительство Франции заявило о "террористическом характере" нападения возле Лувра

В парижской полиции сообщили, что злоумышленник с мачете напал на солдата, тот в ответ открыл огонь, в результате чего нападавший был тяжело ранен. Как отмечается, солдат получил легкие ранения.

По словам главы полиции Парижа Мишеля Кадо, злоумышленник во время нападения кричал "Аллах акбар". По информации полиции, нападавший имел при себе две сумки, однако в них не было обнаружено взрывчатки.

Министерство внутренних дел Франции сообщило о ЧС, связанном с общественной безопасностью.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил о "террористическом характере" нападения. Расследованием инцидента проводит антитеррористическое подразделение.

Из соображений безопасности Луврский дворец был закрыт для посетителей. Представительница музея сообщила, что посетители, которые попали в музей, вынуждены оставаться в нем.

После терактов в ноябре 2015 года и введения чрезвычайного положения много мест во французской столице патрулируют вооруженные военные.

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