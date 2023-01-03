Уряд дозволив ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів

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«Установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України безпілотних літальних апаратів та їх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів (у значенні ЗУ «Про гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів», - написав Мельничук у Telegram.

Доповнення

Уряд Естонії ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги. Зокрема, це безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування.