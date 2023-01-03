Правительство разрешило ввозить беспилотники от доноров без гарантийных писем

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«Установлено, что на период действия военного положения пропуск через таможенную границу Украины беспилотных летательных аппаратов и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров (в значении ЗУ «О гуманитарной помощи») осуществляется по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной лицом, перевозящим соответствующий товар, без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем», - написал Мельничук в Telegram.

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Правительство Эстонии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В частности, это беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.