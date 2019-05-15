Уряд дозволив набирати дівчат в військові ліцеї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав внесення змін до положення про військові ліцеї, яке дозволить вже цього року набирати дівчат на навчання до цих закладів. Про це на своїй сторінці в Facebook написала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.
"Дякую Міністру оборони Степану Полтораку за внесення сьогодні на засідання Уряду змін до положення про військові ліцеї, яке дозволить вже цього року набір дівчат на навчання до закладів", - написала вона.
Міністр висловила подяку за допомогу та сприяння в підготовці міністру освіти та науки Лілії Гриневич. Також вона подякувала Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману та членам уряду за підтримку цього рішення.
Нагадаємо, Міністерство оборони України розробило проект наказу “Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей”, в якому передбачається навчання дівчат у зазначених військових ліцеях.