Уряд дозволив набирати дівчат в військові ліцеї

КИЇВ. 15 травня. УНН. Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав внесення змін до положення про військові ліцеї, яке дозволить вже цього року набирати дівчат на навчання до цих закладів. Про це на своїй сторінці в Facebook написала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.