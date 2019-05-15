Правительство разрешило набирать девушек в военные лицеи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Кабинет Министров на сегодняшнем заседании поддержал внесение изменений в положение о военных лицее, которое позволит уже в этом году набирать девушек на обучение в эти заведения. Об этом на своей странице в Facebook написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.
"Спасибо Министру обороны Степану Полтораку за внесение сегодня на заседании Правительства изменений в положение о военных лицеях, которое позволит уже в этом году набор девушек на обучение в учреждениях", - написала она.
Министр выразила благодарность за помощь и содействие в подготовке министру образования и науки Лилии Гриневич. Также она поблагодарила премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства за поддержку этого решения.
Напомним, Министерство обороны Украины разработало проект приказа "Об утверждении Положения о военном (военно-морской) лицей", в котором предполагается обучение девушек в указанных военных лицеях.