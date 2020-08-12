Уряд дозволив кримським абітурієнтам в'їзд на материкову Україну без обсервації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив в’їжджати на материкову частину країни без проходження обсервації абітурієнтам з анексованого Криму, які зараховані на навчання у підконтрольні Україні ВНЗ. Відповідне рішення одноголосно підтримали на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Так, абітурієнти з окупованих територій, які зараховані до ВНЗ підконтрольних Україні, а місцем реєстрації та проживання яких є окупований Крим, з метою вступу до закладу освіти або продовження навчання, мають право на виїзд з тимчасово окупованого Криму та в’їзд в Україну без обов’язкової самоізоляції.
Також самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР.
Раніше УНН писав, що Кабмін оновив умови щодо перетину КПВВ з окупованим Кримом.