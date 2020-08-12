Уряд дозволив кримським абітурієнтам в'їзд на материкову Україну без обсервації

Так, абітурієнти з окупованих територій, які зараховані до ВНЗ підконтрольних Україні, а місцем реєстрації та проживання яких є окупований Крим, з метою вступу до закладу освіти або продовження навчання, мають право на виїзд з тимчасово окупованого Криму та в’їзд в Україну без обов’язкової самоізоляції.

Також самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР.

Раніше УНН писав, що Кабмін оновив умови щодо перетину КПВВ з окупованим Кримом.