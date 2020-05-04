Уряд допоможе українським заробітчанам дістатись Фінляндії - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Український уряд допоможе 15 тис. українцям дістатись Фінляндії під час сезонних робіт. Для цього організують необхідну кількість авіарейсів. Про це сказав віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“На 15 тисяч українців розраховують фінські фермери цього року...Вадим Пристайко зазначив, що в уряді знають про регулярне залучення українських працівників на сезонні роботи до країн Європи”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Фінляндія щороку залучає від 12 до 15 тисяч українців, для робіт зі сільськогосподарською технікою та до більш пізніх робіт зі збору врожаю ягід.
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“Разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів. Звичайно, безпека при цьому є найвищим пріоритетом. Тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування українських працівників, забезпечення якісної медичної страховки, проведення обсервації”, - сказав Вадим Пристайко.
За словами посла Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт.
“Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи у сільському та лісовому господарстві та інших сферах”, - сказала Пяйві Лайне.
Нагадаємо, тисячі українців збираються поїхати на роботу в Австрію, Ізраїль та Фінляндію.