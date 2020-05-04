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Правительство поможет украинским заробитчанам добраться до Финляндии - Пристайко

Киев • УНН

 • 14180 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинское правительство поможет 15 тыс. украинцев добраться Финляндии во время сезонных работ. Для этого организуют необходимое количество авиарейсов. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство поможет украинским заробитчанам добраться до Финляндии - Пристайко

"На 15 тыс. украинцев рассчитывают финские фермеры в этом году ... Вадим Пристайко отметил, что в правительстве знают о регулярном привлечении украинских работников на сезонные работы в страны Европы", - говорится в сообщении.

Указано, что Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15000 украинцев, для работ с сельскохозяйственной техникой и для более поздних работ по сбору урожая ягод.

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"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменной остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства украинских работников, обеспечение качественной медицинской страховки, проведение наблюдения", - сказал Вадим Пристайко.

По словам посла Финляндии в Украине Пяйви Лайне, Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ.

"Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - сказала Пяйви Лайне.

Напомним, тысячи украинцев собираются поехать на работу в Австрию, Израиль и Финляндию.

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