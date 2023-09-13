Урсула фон дер Ляєн розповіла про європейський зелений курс: досягнення за рік і новий пакет заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня УНН. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік. Вона заявила, що Європейський зелений курс є ключовою стратегією для того, щоб зробити Європу більш стійкою та конкурентоспроможною. Вана також анонсувала новий пакет заходів щодо європейської енергії, передає УНН.
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“Європейський зелений курс був розроблений не тільки для того, щоб захистити нашу планету, але й як можливість зберегти наш добробут на майбутнє. Ми розпочали наш мандат із встановлення довгострокової перспективи із законом про клімат і цілями на 2050 рік. Ми вже бачили, як ця стратегія приносить результати навіть невдовзі після заснування. За останні 5 років кількість чистих сталевих заводів у Євросоюзі зросла з 0 до 38. Ми зараз робимо більший вклад у чистий водень, ніж США і Китай разом. Завтра я зустрінуся з прем’єр-міністром Данії, і ми на власні очі побачимо ці новації. Ми побачимо запуск першого контейнерного корабля, паливом якого є чистий метанол”, - повідомила Урсула фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн також заявила, що Єврокомісія продовжить підтримувати європейську промисловість у переході до чистої економіки. Зокрема, вона анонсувала новий пакет заходів, які стосуються європейської енергії. Цей пакет спрямований на прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії та покращення безпеки енергопостачання.
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“Ми мусимо створити підхід для кожної індустріальної екосистеми. Таким чином, починаючи з цього місяця, ми проведемо низку діалогів щодо чистого переходу із ключовими індустріями. Головною метою яких буде підтримання кожного сектору у розбудові його бізнес-моделі для декарбонізації індустрії. Бо на наше переконання, це є надзвичайно важливим для нашої майбутньої конкурентоспроможності в Європі. Саме тому ми запропонуємо новий пакет заходів, які стосуються європейської енергії”, - сказала Урсула фон дер Ляєн.
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