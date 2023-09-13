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Урсула фон дер Ляєн розповіла про європейський зелений курс: досягнення за рік і новий пакет заходів

Урсула фон дер Ляєн розповіла про європейський зелений курс: досягнення за рік і новий пакет заходів

Київ • УНН

 • 310259 перегляди

КИЇВ. 13 вересня УНН. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік. Вона заявила, що Європейський зелений курс є ключовою стратегією для того, щоб зробити Європу більш стійкою та конкурентоспроможною. Вана також анонсувала новий пакет заходів щодо європейської енергії, передає УНН.

Цитата

“Європейський зелений курс був розроблений не тільки для того, щоб захистити нашу планету, але й як можливість зберегти наш добробут на майбутнє. Ми розпочали наш мандат із встановлення довгострокової перспективи із законом про клімат і цілями на 2050 рік. Ми вже бачили, як ця стратегія приносить результати навіть невдовзі після заснування. За останні 5 років кількість чистих сталевих заводів у Євросоюзі зросла з 0 до 38. Ми зараз робимо більший вклад у чистий водень, ніж США і Китай разом. Завтра я зустрінуся з прем’єр-міністром Данії, і ми на власні очі побачимо ці новації. Ми побачимо запуск першого контейнерного корабля, паливом якого є чистий метанол”, - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також заявила, що Єврокомісія продовжить підтримувати європейську промисловість у переході до чистої економіки. Зокрема, вона анонсувала новий пакет заходів, які стосуються європейської енергії. Цей пакет спрямований на прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії та покращення безпеки енергопостачання.

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“Ми мусимо створити підхід для кожної індустріальної екосистеми. Таким чином, починаючи з цього місяця, ми проведемо низку діалогів щодо чистого переходу із ключовими індустріями. Головною метою яких буде підтримання кожного сектору у розбудові його бізнес-моделі для декарбонізації індустрії. Бо на наше переконання, це є надзвичайно важливим для нашої майбутньої конкурентоспроможності в Європі. Саме тому ми запропонуємо новий пакет заходів, які стосуються європейської енергії”, - сказала Урсула фон дер Ляєн.

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