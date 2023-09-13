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Урсула фон дер Ляйен рассказала о европейском зеленом курсе: достижения за год и новый пакет мер

Урсула фон дер Ляйен рассказала о европейском зеленом курсе: достижения за год и новый пакет мер

Киев • УНН

 • 310254 просмотра

КИЕВ. 13 сентября УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом с итогами достижений Еврокомиссии за последний год. Она заявила, что Европейский зеленый курс является ключевой стратегией для того, чтобы сделать Европу более устойчивой и конкурентоспособной. Вана также анонсировала новый пакет мер по европейской энергии, передает УНН.

Цитата

“Европейский зеленый курс был разработан не только для того, чтобы защитить нашу планету, но и как возможность сохранить наше благосостояние на будущее. Мы начали наш мандат с установления долгосрочной перспективы с законом о климате и целями на 2050 год. Мы уже видели, как эта стратегия приносит результаты даже вскоре после основания. За последние 5 лет количество чистых стальных заводов в Евросоюзе выросло с 0 до 38. Мы сейчас делаем больший вклад в чистый водород, чем США и Китай вместе взятые. Завтра я встречусь с премьер-министром Дании, и мы собственными глазами увидим эти новации. Мы увидим запуск первого контейнерного корабля, топливом которого является чистый метанол”, - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия продолжит поддерживать европейскую промышленность в переходе к чистой экономике. В частности, она анонсировала новый пакет мер, касающихся европейской энергии. Этот пакет направлен на ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии и улучшение безопасности энергоснабжения.

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“Мы должны создать подход для каждой индустриальной экосистемы. Таким образом, начиная с этого месяца, мы проведем ряд диалогов по чистому переходу с ключевыми индустриями. Главной целью которых будет поддержка каждого сектора в развитии его бизнес-модели для декарбонизации индустрии. Потому что по нашему убеждению, это чрезвычайно важно для нашей будущей конкурентоспособности в Европе. Именно поэтому мы предложим новый пакет мер, касающихся европейской энергии”, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

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